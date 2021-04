Manchester City, la goia di Riyad Mahrez: “Lavoro per migliorare” (Di giovedì 15 aprile 2021) Riyad Mahrez, trequartista del Manchester City, si è preso carico del calcio di rigore che ha pareggiato i conti nel match contro il Borussia Dortmund che, fino a quel momento, era complessivamente in vantaggio sugli inglesi di Pep Guardiola. Il calciatore ha realizzato dal dischetto dando il via alla rimonta dei Citizen. Adesso, per lui ed i suoi compagni, si sono aperte le porte della semifinale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una sfida emozionante per l’algerino che è nato proprio a Parigi. Riyad Mahrez: “PSG? Sfida speciale, sono nato a Parigi” La felicità di Riyad Mahrez è tangibile dopo il passaggio del turno e l’approdo in semifinale del suo Manchester City: “Non siamo partiti con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021), trequartista del, si è preso carico del calcio di rigore che ha pareggiato i conti nel match contro il Borussia Dortmund che, fino a quel momento, era complessivamente in vantaggio sugli inglesi di Pep Guardiola. Il calciatore ha realizzato dal dischetto dando il via alla rimonta dei Citizen. Adesso, per lui ed i suoi compagni, si sono aperte le porte della semifinale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una sfida emozionante per l’algerino che è nato proprio a Parigi.: “PSG? Sfida speciale, sono nato a Parigi” La felicità diè tangibile dopo il passaggio del turno e l’approdo in semifinale del suo: “Non siamo partiti con ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Atalanta - Juve, Toni: 'Dea all'altezza della Champions. Gosens? Se arrivasse un'offerta dal Real...' S e arrivasse un'offerta da Real Madrid o Manchester City ci penserei'.

Vince Montalbano in replica, su Sciarelli e Yaman. Sky, Real Time e Tv8 battono Rete4 e La7 - Su Sky le partite di Champions League (Liverpool - Real Madrid, Borussia Dortmund - Manchester City e Diretta Gol le opzioni) a 1,1 milioni e 4,2% di share. Su Rai2 per il nuovo show 'Game of Games - ...

Atalanta-Juve, Toni: ‘Dea all’altezza della Champions. Gosens? Se arrivasse un’offerta dal Real…’ Commenta per primo L’ex attaccante della Nazionale Luca Toni sulle pagine di Tuttosport ha detto la sua sulla super sfida tra Atalanta e Juve, in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium: “Sarà un ...

Champions League, bene il Real Madrid e Manchester City Champions League 2021, si chiudono i quarti di finale ed alla fine della fiera il grosso era stato fatto nella gara di andata.

