Manchester City e Real Madrid in semifinale di Champions (Di giovedì 15 aprile 2021) DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il City trionfa in rimonta e il Dortmund saluta la Champions. Al Signal Iduna Park i Citizens di Guardiola conquistano l’accesso in semifinale replicando il 2-1 dell’andata. Ancora una volta nel segno di Foden, il Manchester vince anche in terra tedesca dopo l’illusorio vantaggio dei padroni di casa al 15? con Bellingham. Il classe 2003 del Dortmund segnare la rete dell’1-0 con un bel piazzato col destro dopo il tiro di Dahoud ribattuto dalla difesa inglese. Il Manchester, però, non ci sta e dieci minuti più tardi va vicino al pareggio con un bolide di De Bruyne che si stampa sulla traversa. Il pari è soltanto rimandato all’inizio della ripresa quando Emre Can tocca il pallone col braccio regalando il rigore agli avversari. Dal dischetto si presenta Mahrez che con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Iltrionfa in rimonta e il Dortmund saluta la. Al Signal Iduna Park i Citizens di Guardiola conquistano l’accesso inreplicando il 2-1 dell’andata. Ancora una volta nel segno di Foden, ilvince anche in terra tedesca dopo l’illusorio vantaggio dei padroni di casa al 15? con Bellingham. Il classe 2003 del Dortmund segnare la rete dell’1-0 con un bel piazzato col destro dopo il tiro di Dahoud ribattuto dalla difesa inglese. Il, però, non ci sta e dieci minuti più tardi va vicino al pareggio con un bolide di De Bruyne che si stampa sulla traversa. Il pari è soltanto rimandato all’inizio della ripresa quando Emre Can tocca il pallone col braccio regalando il rigore agli avversari. Dal dischetto si presenta Mahrez che con ...

Advertising

FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - DoentesPFutebol : PSG Chelsea Manchester City Real Madrid Na boa? É o ano do Josep Guardiola. - BeWarmers : Manchester City v PSG - periodicodaily : Borussia Dortmund-Manchester City 1-2: Guardiola soffre ma va in semifinale #BorussiaDortmund #ManchesterCity… - Mewa_____ : Psg vs Manchester City Oli classico ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City in semifinale di Champions e Guardiola eguaglia... Mourinho Il Manchester City vola in semifinale di Champions League dopo il doppio confronto contro il Borussia Dortmund . Sorridono i Citizens e sorride anche Pep Guardiola che riesce a raggiungere questo ambito ...

Il sogno proibito di Guardiola, l'arte di vincere di Zidane La seconda serata di Champions League ha promosso alle semifinali il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane Sarà l'anno del Manchester City? Non sono pochi gli addetti ai lavori convinti che possa davvero essere la stagione della svolta ...

Manchester City e Real Madrid in semifinale di Champions DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il City trionfa in rimonta e il Dortmund saluta la Champions. Al Signal Iduna Park i Citizens di Guardiola conquistano l’accesso in semifinale replicando il 2-1 dell’ ...

Chelsea-Manchester City dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il programma delle semifinali di FA Cup si apre con la partita tra Chelsea e Manchester City: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Ilvola in semifinale di Champions League dopo il doppio confronto contro il Borussia Dortmund . Sorridono i Citizens e sorride anche Pep Guardiola che riesce a raggiungere questo ambito ...La seconda serata di Champions League ha promosso alle semifinali ildi Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane Sarà l'anno del? Non sono pochi gli addetti ai lavori convinti che possa davvero essere la stagione della svolta ...DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il City trionfa in rimonta e il Dortmund saluta la Champions. Al Signal Iduna Park i Citizens di Guardiola conquistano l’accesso in semifinale replicando il 2-1 dell’ ...Il programma delle semifinali di FA Cup si apre con la partita tra Chelsea e Manchester City: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.