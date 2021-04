Mamma | ho perso l' aereo | la produzione del reboot Disney+ è quasi terminata

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 aprile 2021) A quanto pare non manca molto al termine dei lavori deldi, hol', attualmente inper. Annunciato nell'estate del 2019, ildi Home Alone a.k.a., hol'in sviluppo persembrerebbe finalmente essere vicino al completamento. Le riprese del film che vedrà protagonista il giovane Archie Yates (l'adorabile Yorki di Jojo Rabbit) sarebbero infatti stateultimate, per quanto lentamente, nonostante i continui stop e rinvii dovuti alla pandemia, come ha raccontato anche una delle star della pellicola, Keenan Thompson, ai microfoni di Watch What Happens Live. "Sono state delle riprese davvero lunghe" ha affermato ...