Malumori sul bilancio del nuovo M5S. Ancora guai per Conte (Di giovedì 15 aprile 2021) Giuseppe Conte lavora Ancora alla «Carta dei principi» del nuovo Movimento 5 Stelle. I nodi da sciogliere, ormai è noto, sono quelli del tetto dei due mandati e la relazione con la piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio. La matassa giuridica, regolamentare e politica è più ingarbugliata che mai, con un curatore legale del M5S nominato dal tribunale di Cagliari in mancanza di capi politici regolarmente eletti. Per assurdo, se da domani Sergio Mattarella dovesse inaugurare un ciclo di consultazioni, l’avvocato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 aprile 2021) Giuseppelavoraalla «Carta dei principi» delMovimento 5 Stelle. I nodi da sciogliere, ormai è noto, sono quelli del tetto dei due mandati e la relazione con la piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio. La matassa giuridica, regolamentare e politica è più ingarbugliata che mai, con un curatore legale del M5S nominato dal tribunale di Cagliari in mancanza di capi politici regolarmente eletti. Per assurdo, se da domani Sergio Mattarella dovesse inaugurare un ciclo di consultazioni, l’avvocato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Malumori sul Ok Cdm a Def, deficit molto alto per sostegno economia. Draghi chiede unità ... si presentano con rivendicazioni sulle aperture e sul prossimo decreto con i sostegni alle imprese. Sottotraccia emergono però sempre più numerosi i malumori e gli attriti, dentro e fuori i partiti ...

Draghi cerca di tener buoni i partiti. Ma Salvini mantiene Speranza sulla graticola Il malumore è montato sul Pnrr. Il Recovery plan italiano è rimbalzato tra Palazzo Chigi e il Mef, ... Dopo Speranza, ora è Franco a diventare suo malgrado collettore di malumori e frustrazioni, nel ...

Draghi apre il confronto sul Recovery, alla Lega chiede unità ROMA. – Cerca “unità”, Mario Draghi. Avvia con M5s e Lega gli incontri con tutti i gruppi parlamentari sul Recovery plan, in vista del varo del piano da 191 miliardi da inviare a Bruxelles entro il 30 ...

