Malattie rare | ematologa | ' profilassi gold standard terapia per pazienti emofilici'

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Laè ildellaper i. Con lainfatti si prevengono i microsanguinamenti e in particolare le emorragie articolari, evitando quindi lo sviluppo dell'artropatia emofilica. Con l'avvento di nuovi farmaci quali i concentrati a lunga emivita e lanon sostitutiva, i medici hanno la possibilità di scegliere tra una serie di opzioni, per offrire unadipersonalizzata, a misura delle esigenze di ogni paziente". Lo ha detto Cristina Santoro,del Policlinico Umberto I di Roma, nel suo intervento in occasione dell'incontro online organizzato da 'Articoliamo', campagna sostenuta da ...

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "La profilassi è il gold standard della terapia per i pazienti emofilici. Con la profilassi infatti si prevengono i microsanguinamenti e in particolare le emorragie ...