Malattie rare | ematologa | ‘Profilassi gold standard terapia per pazienti emofilici’

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) – "La profilassi è il gold standard della terapia per i pazienti emofilici. Con la profilassi infatti si prevengono i microsanguinamenti e in particolare le emorragie articolari, evitando quindi lo sviluppo dell'artropatia emofilica. Con l'avvento di nuovi farmaci quali i concentrati a lunga emivita e la terapia non sostitutiva, i medici hanno la possibilità di scegliere tra una serie di opzioni, per offrire una terapia di profilassi personalizzata, a misura delle esigenze di ogni paziente". Lo ha detto Cristina Santoro, ematologa del Policlinico Umberto I di Roma, nel suo intervento in occasione dell'incontro online organizzato da 'Articoliamo', campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere ...

Malattie rare, campagna su salute articolare emofilici fa tappa a Palermo Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Prendersi cura della salute articolare e promuoverne il benessere grazie a nuovi servizi per i pazienti, ...

