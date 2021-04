“Mai successo nella storia della monarchia”. Funerale Filippo, la decisione della regina è una svolta senza precedenti (Di giovedì 15 aprile 2021) Sabato 17 aprile si svolgeranno funerali del principe Filippo di Edimburgo, morto il 9 aprile a 99 anni. Secondo quanto impongono “le consuetudini e le stesse volontà” del principe consorte, i funerali si svolgeranno in forma privata nella cappella di St George, adiacente al castello di Windsor e secondo le norme Covid attualmente in vigore in Inghilterra, non dovrebbe contare più di trenta ospiti. Il feretro del principe Filippo sarà trasportato su una Land Rover modificata ad hoc secondo un disegno preparato per tempo dallo stesso principe consorte per un breve tragitto dal castello alla cappella, e sarà seguito da un corteo guidato dal principe Carlo, suo primogenito ed erede al trono della regina Elisabetta, che invece aspetterà in chiesa.



Ultime Notizie dalla rete : Mai successo Truffa Inps, ecco come possono sparire i soldi dal conto Cosa è successo? L'e - mail incriminata invita l'utente a scaricare un modulo in allegato e a ... così come le banche, non inviano mai e in nessun caso comunicazioni in cui chiedono alle persone di ...

Il cacciatore di autografi è diventato un mestiere: inseguimenti e agguati per una maglia firmata Robin Olsen sequestrato con la famiglia e rapinato Lo stesso è successo al Leeds, dove due ... dove si riuniscono i cacciatori di autografi perché sanno che i giocatori non riusciranno mai a superare ...

Amici Serale: Amadeus contro De Filippi. Rai1 frena il successo di Maria? Il primo canale della Tv di Stato prepara una nuova sfida: Amadeus contro Maria De Filippi. Malgioglio e Corsi sfidano la finale del talent con ESC ...

Amici 21, mai successo: nessuno se lo sarebbe aspettato. La decisione FOTO e VIDEO Il capitano della nave è sempre stata la capace e attenta Maria De Filippi. Il programma di Maria De Filippi ci ha abituati a colpi di scena stupefacenti e sfide dall’esito imprevedibile. LEGGI ANCHE ...

