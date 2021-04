M5s | le nuove regole per le restituzioni | 2 500 euro entro il decimo giorno del mese E dal regolamento sparisce Rousseau – Il documento

(Di giovedì 15 aprile 2021) È arrivata una mail, il pomeriggio del 15 aprile, nella casella di parlamentari e consiglieri regionali del Movimento 5 stelle. In allegato, undi tre pagine intitolatorelativo al trattamento economico eletti. Si tratta del nuovo sistema diannunciato lo scorso 9 aprile, in assemblea, da Vito Crimi. Nel nuovo, a differenza di quello precedente, non sono citati i 300mensili finora destinati all’associazione, né l’associazione stessa. È la rottura definitiva con la piattaforma di Davide Casaleggio? Ledei parlamentari «A partire da aprile 2021, complessivamente ogni, il parlamentare dovrà quindi destinare un importo di 2.500», si legge nel ...

