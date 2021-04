M5s, inviato ai parlamentari il nuovo regolamento su indennità e restituzioni: mille euro al mese andranno al Movimento (Di giovedì 15 aprile 2021) Per gli eletti M5s arriva il nuovo regolamento su indennità e restituzioni. Nel documento, redatto dal Comitato di Garanzia e visionato dall’agenzia Ansa, si disciplina che ciascun parlamentare “dovrà restituire una quota mensile forfettaria pari a minimo euro 1.500 mediante versamento ad un conto dedicato e una quota mensile pari a minimo euro 1.000 al M5s per il mantenimento delle piattaforme tecnologiche, scudo della Rete, comunicazione e altre spese generali di funzionamento. Tutti i portavoce dovranno essere in regola con le rendicontazioni, secondo i precedenti regolamenti fino alla mensilità di marzo 2021 inclusa”. Il documento è stato trasmesso oggi ai parlamentari e per la prima volta certifica lo stop al versamento di 300 euro al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Per gli eletti M5s arriva ilsu. Nel documento, redatto dal Comitato di Garanzia e visionato dall’agenzia Ansa, si disciplina che ciascun parlamentare “dovrà restituire una quota mensile forfettaria pari a minimo1.500 mediante versamento ad un conto dedicato e una quota mensile pari a minimo1.000 al M5s per il mantenimento delle piattaforme tecnologiche, scudo della Rete, comunicazione e altre spese generali di funzionamento. Tutti i portavoce dovranno essere in regola con le rendicontazioni, secondo i precedenti regolamenti fino alla mensilità di marzo 2021 inclusa”. Il documento è stato trasmesso oggi aie per la prima volta certifica lo stop al versamento di 300al ...

