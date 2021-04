L'uomo del ritorno dei quarti di Champions: Neymar, il campione (quasi) perfetto si è innamorato di Parigi (Di giovedì 15 aprile 2021) É Neymar il protagonista del ritorno dei quarti di Champions secondo Davide Martini per 90min: l'analisi. Leggi su 90min (Di giovedì 15 aprile 2021) Éil protagonista deldeidisecondo Davide Martini per 90min: l'analisi.

Advertising

ricpuglisi : La trasmissione @OttoemezzoTW è schierato come un sol uomo a difesa di @robersperanza. La triste epopea di Urbano… - Radio1Rai : ?? #Turchia Tribunale ordina la liberazione del giornalista e scrittore Ahmet Altan, condannato a 10 anni e mezzo di… - LuigiBrugnaro : Il #15aprile 1452 nasceva #LeonardoDaVinci. ????A #Venezia alle Gallerie dell’Accademia è custodito il disegno dell… - BELLISS16414189 : RT @ruggierofilann4: 569 ANNI FA NASCEVA LEONARDO DA VINCI. LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL GENIO UMANO.L'UOMO SIMBOLO DEL RINASCIMENTO.DA RICOR… - bigluciani : RT @Marco_dreams: Per la destra un mercenario che andava in giro per il mondo ad uccidere era un esempio del coraggio italico, un uomo esem… -