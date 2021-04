L' unica possibilità Faccia a faccia con Sirius | Gemma Galgani umiliata | indiscrezione rovinosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ci riprovano? Tornano insieme? Mistero. Ma l'attesa aumenta la curiosità. Oggi - giovedì 15 aprile - a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, tornano. La dama torinese siede al centro dello studio insieme a Nicola Vivarelli, che è tornato dopo la missione all'estero in mare (dove è imbarcato come marinaio. Qualcuno, addirittura, aveva ipotizzato l'arrivo diall'Isola dei famosi, ma la notizia è stata smentita dai fatti: nessuna traccia di lui. Ora cosa accadrà oggi?mo un passo indietro per comprendere gli umori di. Lo scorso anno la dama torinese si era innamorata follemente di(ovvero Nicola Vivarelli), ma le cose non sono andate bene. Nemmeno un bacio. Lui aveva ...