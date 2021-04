L’Uefa vuole eliminare la regola dei gol in trasferta, almeno ai supplementari (su spinta della Juve) (Di giovedì 15 aprile 2021) Il gol del Porto che ha eliminato la Juventus e Cristiano Ronaldo dalla Champions potrebbe essere l’ultimo del suo genere. L’Uefa sta valutando di eliminare la regola dei gol in trasferta, almeno per i pareggi che vanno ai tempi supplementari. Lo scrive il Telegraph, sottolineando che a spingere in questa direzione c’è anche Andrea agnelli, che fa parte del comitato esecutivo a cui spetta la decisione finale. L’eliminazione totale della regola dei gol fuori casa è stata già respinta, ma potrebbe essere limitata alla fine dei 90 minuti del ritorno degli incontri a eliminazione diretta della prossima stagione. E‘ una regola in vigore da 56 anni, ma ormai con la pandemia moltissime ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Il gol del Porto che ha eliminato lantus e Cristiano Ronaldo dalla Champions potrebbe essere l’ultimo del suo genere.sta valutando diladei gol inper i pareggi che vanno ai tempi. Lo scrive il Telegraph, sottolineando che a spingere in questa direzione c’è anche Andrea agnelli, che fa parte del comitato esecutivo a cui spetta la decisione finale. L’eliminazione totaledei gol fuori casa è stata già re, ma potrebbe essere limitata alla fine dei 90 minuti del ritorno degli incontri a eliminazione direttaprossima stagione. E‘ unain vigore da 56 anni, ma ormai con la pandemia moltissime ...

