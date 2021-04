L’Ue vira sempre più su Pfizer | all’Italia 7 milioni di dosi in anticipo L’indiscrezione | AstraZeneca e J&J rischiano il ritiro dal mercato

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 aprile 2021) In attesa del parere dell’Ema e dopo lo stop precauzionale dell’Fda del vaccino Johnson & Johnson per rarissimi casi di eventi avversi di tipo trombolitico, la Commissione europea ha deciso dire sui preparati-BioNTech. Per non rallentare la campagna di vaccinazione anti-Covid europea, infatti,è riuscita a formalizzare un contratto che prevede «la consegna di 1,8 miliardi dinel periodo dal 2021 al 2023, e comporterà che non solo la produzione dei vaccini, ma anche di tutti i componenti essenziali, avrà sede nel», come spiegato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. 50didel farmaco verranno consegnate entro la fine di giugno, per poi venire ripartite tra i vari Stati membri. ...