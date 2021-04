L’UE è pronta a regolamentare l’uso dell’IA per evitare sorveglianza di massa ed abusi del riconoscimento facciale (Di giovedì 15 aprile 2021) Al centro del progetto l’istituzione dell’European Artificial Intelligence Board, che riunirà i comitati delle 27 nazioni. Espresso divieto sull’utilizzo della IA per la sorveglianza indiscriminata e la valutazione del credito sociale... Leggi su dday (Di giovedì 15 aprile 2021) Al centro del progetto l’istituzione dell’European Artificial Intelligence Board, che riunirà i comitati delle 27 nazioni. Espresso divieto sull’utilizzo della IA per laindiscriminata e la valutazione del credito sociale...

Advertising

NicolaPorro : Il video dell’affronto di #Erdogan alla von der Leyen. Ma indovinate cosa l’Ue è ancora disposta a fare per lui...???? - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Banda larga, l’Italia è pronta a spendere il 60% in più dei fondi Ue – ?@EURACTIVItalia? - Daniele_Manca : Banda larga, l’Italia è pronta a spendere il 60% in più dei fondi Ue – ?@EURACTIVItalia? - GabrieleIuvina1 : UE: proposta della Commissione di nuove norme per piattaforme digitali In arrivo nuove norme per tutti i servizi di… - ExtremaRatio4 : UE: proposta della Commissione di nuove norme per piattaforme digitali In arrivo nuove norme per tutti i servizi di… -