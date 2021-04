Luca Ward: "Le critiche contro il doppiaggio italiano? Sono fatte per ignoranza" (Di giovedì 15 aprile 2021) Il doppiatore e attore italiano Luca Ward ha dichiarato che le critiche che spesso vengono rivolte contro il doppiaggio italiano nascono semplicemente dall'ignoranza. Luca Ward ha commentato le critiche rivolte contro il doppiaggio italiano, spiegando quanto i giudizi, spesso e volentieri, siano semplicemente scaturiti dall'ignoranza. In queste settimane Luca Ward è impegnato con la promozione de Il talento di essere nessuno, l'autobiografia nella quale racconta la sua vita sia sul piano professionale che su quello privato. Il doppiatore e attore italiano ha quindi rilasciato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) Il doppiatore e attoreha dichiarato che leche spesso vengono rivolteilnascono semplicemente dall'ha commentato lerivolteil, spiegando quanto i giudizi, spesso e volentieri, siano semplicemente scaturiti dall'. In queste settimaneè impegnato con la promozione de Il talento di essere nessuno, l'autobiografia nella quale racconta la sua vita sia sul piano professionale che su quello privato. Il doppiatore e attoreha quindi rilasciato ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Luca Ward: 'Le critiche contro il doppiaggio italiano? Sono fatte per ignoranza' - LBartolomeo : @wonder_woman071 E non toccarmi luca ward ?????? - wonder_woman071 : Ma ?? come sottofondo del video ma anche no, non è mica Luca ward!! ???? #exrosmello #mellos #daylia #rosmello - g_tacconi : @MarkDelMastro Perché devi leggerlo con la voce di Luca Ward - justlikelizzie : Mia madre è convinta che la voce di Chris sia Luca Ward ma proprio convinta -