Lotito non ci sta: presentato il ricorso su Lazio-Torino al Collegio di Garanzia del Coni (Di giovedì 15 aprile 2021) Lotito ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la sentenza della Corte Sportiva d’Appello su Lazio-Torino Questa stagione è stata caratterizzata dal Covid-19. Dopo le polemiche di Juve-Napoli, anche Lazio-Torino, dello scorso 2 marzo, è diventato un caso. A causa del focolaio Covid-19 scoppiato tra i giocatori piemontesi, l’ASL di Torino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021)hailaldidelper la sentenza della Corte Sportiva d’Appello suQuesta stagione è stata caratterizzata dal Covid-19. Dopo le polemiche di Juve-Napoli, anche, dello scorso 2 marzo, è diventato un caso. A causa del focolaio Covid-19 scoppiato tra i giocatori piemontesi, l’ASL diQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FabRavezzani : Il fatto che i protagonisti di queste due vicende siano Lotito e De Laurentiis, non so perché, ma non mi pare del t… - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: #Lotito non si arrende, la #Lazio chiede il 3-0 a tavolino contro il #Torino - _andrea_carta : @FrancescoOrdine Peccato, con un ! in più sarebbe stato tutto diverso. Scherzi a parte, Lotito sa bene di non otten… - BBilanShit : RT @CalcioFinanza: #Lotito non si arrende, la #Lazio chiede il 3-0 a tavolino contro il #Torino - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lotito non arretra, la Lazio chiede il 3-0 contro il Torino: La Lazio ha presentato un ricorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito non "Lamp On " Simone illumina la città " Sostiene i lavoratori e le aziende dello spettacolo ... ospitando un evento inedito volto a celebrare la vita e la passione del giovane lighting designer Simone Lotito . Anche quest'anno non sarà possibile organizzare una nuova edizione della ...

Lazio - Torino, il legale dei granata: 'Il ricorso si poteva evitare' ROMA - Claudio Lotito non molla sulla questione Lazio - Torino. Il patron biancoceleste ha presentato ricorso al Collegio di garanzia del Coni , ultimo grado per decidere il destino del match: si rigioca o 3 - 0 a ...

Juventus-Napoli, l’alleanza a sorpresa tra Agnelli e De Laurentiis: ecco perché Pare che Juventus e Napoli abbiano avviato una sorta di collaborazione con Agnelli e De Laurentiis 'contro' Gravina ...

FIGC e Lega Serie A contro ADL e Lotito: battaglia sul quorum per le delibere A sostenerlo è Tuttosport, secondo cui tra due-tre settimane sarà convocato il Consiglio Federale che darà un tempo preciso alla Serie A per adeguarsi ai principi informatori del Coni sui quorum delib ...

... ospitando un evento inedito volto a celebrare la vita e la passione del giovane lighting designer Simone. Anche quest'annosarà possibile organizzare una nuova edizione della ...ROMA - Claudiomolla sulla questione Lazio - Torino. Il patron biancoceleste ha presentato ricorso al Collegio di garanzia del Coni , ultimo grado per decidere il destino del match: si rigioca o 3 - 0 a ...Pare che Juventus e Napoli abbiano avviato una sorta di collaborazione con Agnelli e De Laurentiis 'contro' Gravina ...A sostenerlo è Tuttosport, secondo cui tra due-tre settimane sarà convocato il Consiglio Federale che darà un tempo preciso alla Serie A per adeguarsi ai principi informatori del Coni sui quorum delib ...