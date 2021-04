Lombardia zona arancione e riaperture, Fontana: “Dati positivi, presto ritorno graduale libertà” (Di giovedì 15 aprile 2021) La Lombardia – attualmente in zona arancione, tra regole e restrizioni per ridurre la diffusione del coronavirus – è pronta per “graduali riaperture”, già dalla prossima settimana. Ad affermarlo è il presidente della Regione Attilio Fontana in una nota, dove fa presente come i Dati del Covid-19, oggi, parlino “di un significativo miglioramento della situazione epidemiologica, con un Rt pari allo 0,78 e un’incidenza di 162 casi su 100.000 abitanti”. Sono Dati, dice, “che evidenziano un trend positivo e che ci portano a guardare a un ritorno graduale alla libertà di cui tutti abbiamo bisogno”. La Lombardia, insieme alle altre Regioni, ha fatto oggi delle proposte al Governo e al Cts sul tema delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) La– attualmente in, tra regole e restrizioni per ridurre la diffusione del coronavirus – è pronta per “graduali”, già dalla prossima settimana. Ad affermarlo è il presidente della Regione Attilioin una nota, dove fa presente come idel Covid-19, oggi, parlino “di un significativo miglioramento della situazione epidemiologica, con un Rt pari allo 0,78 e un’incidenza di 162 casi su 100.000 abitanti”. Sono, dice, “che evidenziano un trend positivo e che ci portano a guardare a unalladi cui tutti abbiamo bisogno”. La, insieme alle altre Regioni, ha fatto oggi delle proposte al Governo e al Cts sul tema delle ...

Advertising

fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa imbarazza la Regione Lombardia: a rischio la campagna anti-Covid che… - fanpage : 'Sarebbe opportuno che il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid venissero rimossi dai siti istituzi… - rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - PaoloFM : Ma per pianificare le riaperture non si potrebbe prendere esempio dalla Lombardia e darle subito lo status di zona… - qn_giorno : #Lombardia zona gialla? Fontana: 'Dati positivi, presto apertura graduale' -