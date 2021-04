Lombardia, la giunta Fontana nomina dg dell’istituto Besta un rinviato a giudizio. La Moratti irritata: “Scelta del presidente” (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è chi oggi descriveva Letizia Moratti come infuriata. Perché nonostante il suo ruolo di assessora al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia non è riuscita a far valere la sua posizione sulla nomina di Angelo Cordone a direttore generale del prestigioso Istituto Neurologico Besta di Milano. Una nomina che nel corso della riunione di giunta di questa mattina Moratti ha provato a non far passare, bollandola come inopportuna, visto che Cordone è stato rinviato a giudizio nemmeno tre mesi fa nell’ambito di un filone dell’inchiesta sui presunti bilanci truccati dell’ospedale San Matteo di Pavia. Ma nonostante la sua contrarietà il governatore Attilio Fontana ha deciso di avallare lo stesso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è chi oggi descriveva Letiziacome infuriata. Perché nonostante il suo ruolo di assessora al Welfare e vicedi Regionenon è riuscita a far valere la sua posizione sulladi Angelo Cordone a direttore generale del prestigioso Istituto Neurologicodi Milano. Unache nel corso della riunione didi questa mattinaha provato a non far passare, bollandola come inopportuna, visto che Cordone è statonemmeno tre mesi fa nell’ambito di un filone dell’inchiesta sui presunti bilanci truccati dell’ospedale San Matteo di Pavia. Ma nonostante la sua contrarietà il governatore Attilioha deciso di avallare lo stesso la ...

