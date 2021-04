Lo United ha il ' mal di casa' | l' Old Trafford cambia colore

Leggi su agi

(Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Il Manchesteri colori sugli spalti all'Oldper migliorare il suo ruolino interno ch quest'anno ha visto i Red Devils vincere solo 13 partite interne su 24, tra campionato e coppe. La sorprendente decisione è stata presa dopo che alcuni giocatori hanno spiegato che gli striscioni rossi che coprono le tribune vuote per il Covid si confondono con le maglie dei giocatori die possono costare un attimo di indecisione, a volte decisivo. Così l'allenatore Ole Gunnar Solskjaer ha chiesto che i cartelloni laterali e gli striscioni siano neri e non più rossi. Il precedente di Ferguson I media inglesi hanno ricordato il precedente di Sir Alex Ferguson che nell'aprile del 1996, nell'intervallo di una partita in cui i Red Devils erano sotto a sorpresa 3-0 a Southampton, fece ...