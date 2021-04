Lo scandalo razzista di Gerry Scotti e Michelle Hunziker è «una cagata pazzesca»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo Diet Prada,hanno fatto una scenetta. Ma dove? Gli italiani quando parlano gesticolano molto e sono mammoni, i francesi quando parlano fanno le pernacchie e si credono i migliori del mondo, gli scandinavi tendenzialmente sono biondi, i tedeschi sono gran bevitori di birra e i cinesi hanno gli occhi a mandorla e faticano a pronunciare la “r”. Qualcuno può dire che tutte queste affermazioni non siano vere? Ci sono giudizi di merito o razzisti in quello che ho scritto? No, si tratta banalmente di stereotipi dettati dalla realtà, inconfutabili, a prescindere dalla razza e dal colore della pelle. Che non c’entra nulla e mai è stata tirata in ballo. Niente di discriminatorio, nulla di offensivo. E allora perché da due giorni la maggior parte degli italiani ...

