Liverpool Real Madrid: il nuovo Zidane un paladino del “cholismo” – ANALISI TATTICA (Di giovedì 15 aprile 2021) Liverpool Real Madrid ha messo in evidenza la nuova veste TATTICA studiata di Zidane in questa stagione: solidità e concentrazione difensiva non proprio da “galacticos”Nel match di Valdebebas, il Real aveva disputato una prova eclettica, spiccando in tante diverse situazioni tattiche. Aveva saputo difendersi con un blocco basso quando c’era da gestire il risultato, ma soprattutto aveva fatto vedere un palleggio sublime, che aveva mandato fuori giri il pressing di Klopp. Soprattutto Kroos aveva fatto la differenza, con millimetrici cambi di gioco sulle fasce, situazioni che il Liverpool aveva sofferto molto. Al contrario, nel match di Anfield abbiamo visto un Madrid prevalentemente difensivo, che sintetizza abbastanza bene l’evoluzione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021)ha messo in evidenza la nuova vestestudiata diin questa stagione: solidità e concentrazione difensiva non proprio da “galacticos”Nel match di Valdebebas, ilaveva disputato una prova eclettica, spiccando in tante diverse situazioni tattiche. Aveva saputo difendersi con un blocco basso quando c’era da gestire il risultato, ma soprattutto aveva fatto vedere un palleggio sublime, che aveva mandato fuori giri il pressing di Klopp. Soprattutto Kroos aveva fatto la differenza, con millimetrici cambi di gioco sulle fasce, situazioni che ilaveva sofferto molto. Al contrario, nel match di Anfield abbiamo visto unprevalentemente difensivo, che sintetizza abbastanza bene l’evoluzione ...

