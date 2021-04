LIVE – Djokovic-Evans 4-6 3-0, Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 15 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Novak Djokovic e Daniel Evans, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il leader del ranking mondiale ha sconfitto Jannik Sinner all’esordio e tenterà di scardinare il tennis fantasioso dell’avversario britannico, a sua volta recentemente superiore a Hubert Hurkacz. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di giovedì 15 aprile, mediante la DIRETTA scritta sotto riportata. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 15 APRILE AGGIORNA LA DIRETTA Djokovic-Evans 4-6 3-0 SECONDO SET – ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Ile latestuale del confronto tra Novake Daniel, valevole per gli ottavi di finale deldi. Il leader del ranking mondiale ha sconfitto Jannik Sinner all’esordio e tenterà di scardinare il tennis fantasioso dell’avversario britannico, a sua volta recentemente superiore a Hubert Hurkacz. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di giovedì 15 aprile, mediante lascritta sotto riportata. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 15 APRILE AGGIORNA LA4-6 3-0 SECONDO SET – ...

