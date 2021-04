L’Isola dei Famosi non andrà in diretta, bloccata da un grave motivo (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutte le motivazioni legate alla mancata diretta televisiva di stasera de L’Isola dei Famosi. La notizia della mancata diretta televisiva di stasera de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutte le motivazioni legate alla mancatatelevisiva di stasera dedei. La notizia della mancatatelevisiva di stasera dedeicon Ilary Blasi al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? I sondaggi - #L’Isola #Famosi: #nuovo #eliminato? - Novella_2000 : L'Isola dei Famosi: chi sarà eliminato tra Fariba, Roberto e Valentina? I sondaggi #isola - _simone_guido : L’isola dei famosi -10h #lisoladeifamosi - CristinaLilla1 : @dijonlover La puntata è registrata visto che al giovedì va in onda pure l'isola dei famosi spagnola e devono usare… - ROMANODEROMA11 : RT @LuigiPellino22: Stasera in tv non so se voi altri vedrete 'Criminal Minds' o 'L'isola dei Famosi', bella sfida sinceramente. Anche se s… -