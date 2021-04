L’Isola dei Famosi | chi sarà il nuovo eliminato? I sondaggi

Leggi su novella2000

(Di giovedì 15 aprile 2021) IldedeiDopo la pausa della scorsa settimana, stasera torna il doppio appuntamento condei. Tra poche ore infatti Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del programma condotto da Ilary Blasi, e come sempre non mancheranno sorprese e colpi di scena. Tuttavia per la prima volta nella storia L'articolo proviene da Novella 2000.