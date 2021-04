L’isola dei Famosi, anticipazioni puntata 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) L’isola dei Famosi torna con un nuovo appuntamento questa sera in prime time su Canale 5. Come sempre il timone sarà condotto da Ilary Blasi. Ma nella puntata di oggi c’è già la prima sorpresa. Infatti, la trasmissione non sarà in diretta, ma in differita. Questo per lasciare la Palapa alla versione spagnola del reality, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della prima puntata L’isola dei Famosi 2021, anticipazioni e indiscrezioni nuovi ingressi Isoardi regina delL’isola. Polemiche sull’identità di Akash anticipazioni Isola dei Famosi 2021, terza ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 15 aprile 2021)deitorna con un nuovo appuntamento questa sera in prime time su Canale 5. Come sempre il timone sarà condotto da Ilary Blasi. Ma nelladi oggi c’è già la prima sorpresa. Infatti, la trasmissione non sarà in diretta, ma in differita. Questo per lasciare la Palapa alla versione spagnola del reality, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Isola dei2021, ledella primadei2021,e indiscrezioni nuovi ingressi Isoardi regina del. Polemiche sull’identità di AkashIsola dei2021, terza ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 15 aprile in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con “L’Isola dei Famosi” - ThatsWhatIAm98 : RT @btshouse_ita: ??Ecco un’altra teoria per #FilmOut dei @BTS_twt?? Come potete vedere, sia nel video di Life Goes On che in quello Film Ou… - zazoomblog : Il Punto Z Tommaso Zorzi: chi dovrebbe vincere L’Isola dei Famosi secondo l’opinionista - #Punto #Tommaso #Zorzi:… - tuttotv_info : L’Isola dei Famosi 2021, giorno 30: Fariba contro tutti per una porzione di riso - infoitcultura : Brando Giorgi lascia l'Isola dei Famosi: il motivo della clamorosa decisione -