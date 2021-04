L’Isola dei Famosi, anticipazioni 15 aprile: accadrà per la prima volta in questa edizione (Di giovedì 15 aprile 2021) ; cosa vedremo stasera. Tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras è entrato ormai nel vivo: la fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 aprile 2021) ; cosa vedremo stasera. Tutto pronto per una nuova puntata dedei. Il reality show ambientato in Honduras è entrato ormai nel vivo: la fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

roxy17835655 : @scorpioriferita ma ci sono dei tweet imbarazzanti a me piace fra ma sono amici anche basta, qua si fanno i film ca… - aquariushar : @carrotsocks oppure l’isola dei famosi???? - tuttotv_info : L’Isola dei Famosi, puntata di giovedì 15 aprile 2021 - ROMANODEROMA11 : RT @LuigiPellino22: Stasera in tv non so se voi altri vedrete 'Criminal Minds' o 'L'isola dei Famosi', bella sfida sinceramente. Anche se s… - LuigiPellino22 : Stasera in tv non so se voi altri vedrete 'Criminal Minds' o 'L'isola dei Famosi', bella sfida sinceramente. Anche… -