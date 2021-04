L’Isola dei famosi 2021 rinviata? Ecco gli aggiornamenti (Di giovedì 15 aprile 2021) Finale delL’Isola dei famosi 2021 prevista per il 31 maggio, ma si pensa ad un prolungamento del programma, Ecco tutte le news L’Isola dei famosi potrebbe allungarsi. La finale del reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere posposta in data ancora da definirsi, dopo che era stata prevista per il 31 maggio. Proprio in queste ore se ne sta parlando. I fattori da tenere in considerazione sono molteplici, tra cui anche la resistenza dei naufraghi, già provati dalla fame dopo il primo mese in Honduras. Non sarebbe la prima volta che un programma Mediaset viene prolungato. Già il Grande Fratello Vip era stato rimandato, dato che il format aveva ottenuto ottimi ascolti. Non esiste ancora una tabella di marcia definita, ma è alta la possibilità che venga allungata anche ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Finale deldeiprevista per il 31 maggio, ma si pensa ad un prolungamento del programma,tutte le newsdeipotrebbe allungarsi. La finale del reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere posposta in data ancora da definirsi, dopo che era stata prevista per il 31 maggio. Proprio in queste ore se ne sta parlando. I fattori da tenere in considerazione sono molteplici, tra cui anche la resistenza dei naufraghi, già provati dalla fame dopo il primo mese in Honduras. Non sarebbe la prima volta che un programma Mediaset viene prolungato. Già il Grande Fratello Vip era stato rimandato, dato che il format aveva ottenuto ottimi ascolti. Non esiste ancora una tabella di marcia definita, ma è alta la possibilità che venga allungata anche ...

