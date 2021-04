«Lisey’s Story» | la prima serie di Pablo Larraín con Julienne Moore arriva su Apple TV+

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 aprile 2021) In un’intervista a Rolling Stone di una decina anni fa, quando il giornalista domandò a Stephen King quale fosse il suo romanzo preferito, probabilmente la domanda cui nessun romanziere vorrebbe rispondere, lui rispose di getto: il suo preferito era La storia di Lisey perché era un tributo alla moglie Tabitha, un pensiero a chi è sempre stata costretta a vivere nell’ombra di un marito famoso e che, all’improvviso, si ritrova a fare i conti con il vuoto della solitudine e con demoni insidiosi e terribili, annidati nel cuore per chissà quanto e portati allo scoperto da un mondo che si trasforma e si accartoccia come una foglia d’autunno. Quel romanzo, uno dei più belli ma anche uno dei più sottovalutati di King, diventa (finalmente) una serie tv, Lisey’s Story, in arrivo il 4 giugno su Apple TV+. https://twitter.com/VanityFair/status/1381971085437059078