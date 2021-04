Lipsia, Nagelsmann crede al titolo: “Faremo come il Borussia nel 2001” (Di giovedì 15 aprile 2021) La sfida in Bundesliga non è ancora finita secondo Julian Nagelsmann. Il tecnico del Lipsia è infatti convinto che la sua squadra possa rimontare lo svantaggio nei confronti del Bayern. Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 aprile 2021) La sfida in Bundesliga non è ancora finita secondo Julian. Il tecnico delè infatti convinto che la sua squadra possa rimontare lo svantaggio nei confronti del Bayern.

