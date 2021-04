L’incredibile record del (piccolo) Bhutan: vaccinato il 93% degli adulti in soli 16 giorni (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Paese ha poco più di 750mila abitanti, e per iniziare le somministrazioni ha atteso il “benestare” dell’astrologia buddhista Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Paese ha poco più di 750mila abitanti, e per iniziare le somministrazioni ha atteso il “benestare” dell’astrologia buddhista

Advertising

pennadireve : L’incredibile record del (piccolo) Bhutan: vaccinato il 93% degli adulti in soli 16 giorni - IvaRuffo : RT @AtletiDisagiati: Dopo l'incredibile vittoria nella #maratona di #Boston del 2018 Desiree Linden ha conquistato il record del Mondo dell… - B1972Mk : RT @AtletiDisagiati: Dopo l'incredibile vittoria nella #maratona di #Boston del 2018 Desiree Linden ha conquistato il record del Mondo dell… - AtletiDisagiati : Dopo l'incredibile vittoria nella #maratona di #Boston del 2018 Desiree Linden ha conquistato il record del Mondo d… - Rikymilanista92 : #Crotone in piena corsa per l'obiettivo-record incredibile di subire 100 gol a fine campionato -