Lillo arriva come Posaman a casa Ferragnez ma Leone preferisce Batman (Di giovedì 15 aprile 2021) Poteva un piccolo appassionato di supereroi come Leone Lucia Ferragni non conoscere l’eroe più famoso del momento? La domanda è quasi retorica, ed ecco infatti che nel salotto di Fedez e Chiara Ferragni, compare Posaman, il personaggio impersonato da Lillo Petrolo che ha fatto la sua comparsa in LOL-Chi ride è fuori, lo show di Amazon Prime Video che ha rapito l’Italia in queste settimane. Ebbene, dopo questo incontro ravvicinato, il pargolo dei Ferragnez ha emanato la sua sentenza: Batman non ha paragoni. Posaman perde la sfida contro Batman Niente da fare, per quanto Leone si stia divertendo a chiamare Lillo/Posaman ogni due minuti, invogliando Lillo a creare anche nuove posizioni ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Poteva un piccolo appassionato di supereroiLucia Ferragni non conoscere l’eroe più famoso del momento? La domanda è quasi retorica, ed ecco infatti che nel salotto di Fedez e Chiara Ferragni, compare, il personaggio impersonato daPetrolo che ha fatto la sua comparsa in LOL-Chi ride è fuori, lo show di Amazon Prime Video che ha rapito l’Italia in queste settimane. Ebbene, dopo questo incontro ravvicinato, il pargolo deiha emanato la sua sentenza:non ha paragoni.perde la sfida controNiente da fare, per quantosi stia divertendo a chiamareogni due minuti, invogliandoa creare anche nuove posizioni ...

