Lille-Montpellier (venerdì 16 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Galtier con Yazici e David ma senza Pied, c’è Omlin per Der Zakarian (Di giovedì 15 aprile 2021) Anticipo della trentatreesima giornata di Ligue 1, ed è ancora il turno della capolista Lille, che proverà a mettere pressione sulle dirette concorrenti al titolo vincendo la sfida interna contro il Montpellier. La squadra di Galtier ha confermato il suo primato andando a vincere con merito sull’ostico campo del Metz. Una partita che si è messa bene, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 15 aprile 2021) Anticipo della trentatreesima giornata di Ligue 1, ed è ancora il turno della capolista, che proverà a mettere pressione sulle dirette concorrenti al titolo vincendo la sfida interna contro il. La squadra diha confermato il suo primato andando a vincere con merito sull’ostico campo del Metz. Una partita che si è messa bene, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Lille-Montpellier (venerdì 16 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, - ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Lille Vs #Montpellier è l'anticipo della 33° giornata della Ligue 1 Scopri i nostri pronostici e le pr… - infobetting : Lille-Montpellier (venerdì 16 aprile, ore 21): formazioni, quote, pronostici - cassapronostici : Pronostico Lille – Montpellier: ““Les Dogues” a difesa di un sogno - sportnotizie24 : #Lille-#Montpellier, le probabili formazioni: Galtier in difesa del primo posto -

Ultime Notizie dalla rete : Lille Montpellier Risultati calcio live, Venerdì 16 aprile 2021 - Calciomagazine ...30 El Gouna - ENPPI Estonia > Meistriliiga 2021 18:00 JK Tammeka - Tulevik Viljandi Tallinna JK Legion - FC Kuressaare Francia > Ligue 1 2020/2021 21:00 Lille OSC - Montpellier HSC Francia > National ...

Calcio in tv, le partite di venerdì sera. Fra gli incontri la sfida tra Ancelotti e Mourinho Per la Ligue1 si gioca Lille - Montpellier , al microfono Andrea Calogero. Nella notte, alle 2 e mezza, Popular Junior - Bolivar per la Copa Libertadores senza voce italiana. RAISPORT. Sul canale 57 ...

Ligue 1 : Les compositions de Lille-Montpellier Confronté à Montpellier, vendredi soir (coup d'envoi à 21 heures) en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, Lille va tenter de conserver son avance sur le PSG et donc de gagner pour ne pas s'exposer ...

Ligue 1 : LOSC - Montpellier, les compos sont tombées Lille reçoit ce vendredi Montpellier, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

...30 El Gouna - ENPPI Estonia > Meistriliiga 2021 18:00 JK Tammeka - Tulevik Viljandi Tallinna JK Legion - FC Kuressaare Francia > Ligue 1 2020/2021 21:00OSC -HSC Francia > National ...Per la Ligue1 si gioca, al microfono Andrea Calogero. Nella notte, alle 2 e mezza, Popular Junior - Bolivar per la Copa Libertadores senza voce italiana. RAISPORT. Sul canale 57 ...Confronté à Montpellier, vendredi soir (coup d'envoi à 21 heures) en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, Lille va tenter de conserver son avance sur le PSG et donc de gagner pour ne pas s'exposer ...Lille reçoit ce vendredi Montpellier, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.