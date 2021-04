Liliana Segre eletta presidente della commissione straordinaria contro razzismo e antisemitismo (Di giovedì 15 aprile 2021) Chi meglio di lei poteva essere nominata per una carica del genere: lei che da sempre è stata soggetta a offese e insulti, anche ultimamente con la somministrazione del vaccino. Oggi Liliana Segre è ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) Chi meglio di lei poteva essere nominata per una carica del genere: lei che da sempre è stata soggetta a offese e insulti, anche ultimamente con la somministrazione del vaccino. Oggiè ...

Advertising

CarloVerdelli : “Anchora resetendo”. Resisti #PatrickZaki. La tua nonna italiana, Liliana Segre, sta mettendo il cuore per te. Il c… - chetempochefa : 'Ho firmato la mozione per dare la cittadinanza italiana a Zaki con profonda convinzione. Domani sarò presente in a… - virginiaraggi : È stato un onore partecipare alla cerimonia della decima edizione del Premio De Sanctis. Mi congratulo con i vincit… - bruna_tardini : SENATO DELLA REPUBBLICA, 16.37 - 15 APRILE 2021 -- COMMISSIONE STRAORDINARIA CONTRO L'ODIO E IL RAZZISMO, PRESIEDE… - mauriziosantin : RT @ivanscalfarotto: L’elezione di Liliana #Segre a Presidente della Commissione straordinaria per il contrasto all’intolleranza, razzismo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Segre Liliana Segre eletta presidente della commissione straordinaria contro razzismo e antisemitismo Chi meglio di lei poteva essere nominata per una carica del genere: lei che da sempre è stata soggetta a offese e insulti, anche ultimamente con la somministrazione del vaccino. Oggi Liliana Segre è stata eletta all'unanimità presidente della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. La ...

Per Segre inizio Commissione contro l'odio è una 'piccola pietra' Quindi mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni': così la senatrice a vita Liliana Segre, neo - presidente della Commissione straordinaria per il ...

Liliana Segre eletta presidente della commissione straordinaria contro razzismo e antisemitismo La 90enne senatrice eletta all’unanimità: "La battaglia contro l’istigazione all’odio è qualcosa che sento profondamente e adesso cominciamo. Mi faccio da sola un grande coraggio" ...

Per Segre inizio Commissione contro l'odio è una "piccola pietra" Roma, 15 apr. (askanews) - "Devo dire la verità, sono profondamente emozionata, perché è tanto che penso che questa commissione contro ...

Chi meglio di lei poteva essere nominata per una carica del genere: lei che da sempre è stata soggetta a offese e insulti, anche ultimamente con la somministrazione del vaccino. Oggiè stata eletta all'unanimità presidente della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. La ...Quindi mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni': così la senatrice a vita, neo - presidente della Commissione straordinaria per il ...La 90enne senatrice eletta all’unanimità: "La battaglia contro l’istigazione all’odio è qualcosa che sento profondamente e adesso cominciamo. Mi faccio da sola un grande coraggio" ...Roma, 15 apr. (askanews) - "Devo dire la verità, sono profondamente emozionata, perché è tanto che penso che questa commissione contro ...