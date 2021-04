Liliana Segre eletta presidente commissione Senato contro l'odio (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è riunita oggi al Senato per la prima volta la commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, istituita con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è riunita oggi alper la prima volta lastraordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'e alla violenza, istituita con ...

chetempochefa : 'Ho firmato la mozione per dare la cittadinanza italiana a Zaki con profonda convinzione. Domani sarò presente in a… - CarloVerdelli : “Anchora resetendo”. Resisti #PatrickZaki. La tua nonna italiana, Liliana Segre, sta mettendo il cuore per te. Il c… - virginiaraggi : È stato un onore partecipare alla cerimonia della decima edizione del Premio De Sanctis. Mi congratulo con i vincit… - davydunz : RT @davidefaraone: Liliana #Segre è la presidente della Commissione contro l'odio. La sua elezione è una bella pagina per l'Italia e il lun… - mauriziosantin : RT @davidefaraone: Prima riunione della Commissione, proposta da Liliana Segre, per il contrasto a intolleranza, razzismo, antisemitismo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Segre Liliana Segre eletta presidente commissione Senato contro l'odio Come previsto la senatrice a vita Liliana Segre è stata eletta presidente; i vicepresidenti sono Francesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano della Lega. 15 aprile 2021

Reggio Calabria: convocato il consiglio comunale, all'ordine del giorno la cittadinanza onoraria a Liliana Segre ed il Piano di Spiaggia ... posti all'ordine del giorno: 1) Approvazione verbale della seduta del 10 marzo 2021 2) Conferimento cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre 3) Riconoscimento debiti fuori bilancio ...

Zaki, la politica batte un colpo La fidanzata lo ha incontrato nei giorni scorsi: gli occhi scavati e annebbiati di chi non dorme, molto dimagrito, la testa rasata, si regge in piedi a fatica ed è sulla soglia di una depressione grav ...

Zaki, il Senato dice sì alla cittadinanza italiana A conclusione dell'esame di mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione, il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il G ...

