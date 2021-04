Liliana Segre eletta all’unanimità presidente della commissione contro l’odio e il razzismo: «Un momento importante per la Repubblica» (Di giovedì 15 aprile 2021) Liliana Segre è stata eletta all’unanimità presidente della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. La commissione era stata istituita a ottobre 2019 senza i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (in tutto raccolse 151 sì, 98 astensioni e nessun no). «Sono profondamente emozionata», ha detto la senatrice a vita dopo la sua elezione da parte dei membri della commissione, «perché è tanto che penso che questa commissione contro l’istigazione all’odio sia qualcosa che sento profondamente e adesso cominciamo. Mi faccio da sola un ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021)è statastraordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza,, antisemitismo e istigazione ale alla violenza. Laera stata istituita a ottobre 2019 senza i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (in tutto raccolse 151 sì, 98 astensioni e nessun no). «Sono profondamente emozionata», ha detto la senatrice a vita dopo la sua elezione da parte dei membri, «perché è tanto che penso che questal’istigazione alsia qualcosa che sento profondamente e adesso cominciamo. Mi faccio da sola un ...

CarloVerdelli : “Anchora resetendo”. Resisti #PatrickZaki. La tua nonna italiana, Liliana Segre, sta mettendo il cuore per te. Il c… - chetempochefa : 'Ho firmato la mozione per dare la cittadinanza italiana a Zaki con profonda convinzione. Domani sarò presente in a… - virginiaraggi : È stato un onore partecipare alla cerimonia della decima edizione del Premio De Sanctis. Mi congratulo con i vincit… - biagiodimatteo : RT @chetempochefa: 'C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare, ed è ricordare quando un innocente è in prigi… - GardenRomaUGAI : RT @repubblica: Liliana Segre presidente della commissione contro l'odio: standing ovation dei senatori -

