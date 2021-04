Liliana Segre è stata eletta presidente della commissione contro il razzismo e l’odio (Di giovedì 15 aprile 2021) La senatrice a vita Liliana Segre è stata eletta presidente della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio, che si è riunita oggi per la prima volta, dopo essere stata istituita nel nell’ottobre del 2019. Vicepresidenti della commissione sono stati nominati i senatori Francesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano (Lega). Le dichiarazioni di Liliana Segre, presidente della commissione Anche oggi la senatrice a vita è stata in Senato, dove aveva deciso di non andare più per un po’ a causa della ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) La senatrice a vitastraordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza,, antisemitismo e istigazione al, che si è riunita oggi per la prima volta, dopo essereistituita nel nell’ottobre del 2019. Vicepresidentisono stati nominati i senatori Francesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano (Lega). Le dichiarazioni diAnche oggi la senatrice a vita èin Senato, dove aveva deciso di non andare più per un po’ a causa...

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Segre Ursula von der Leyen si è vaccinata contro il Covid In Italia dalla senatrice a vita Liliana Segre al presidente della Repubblica Mattarella al premier Draghi . Oltre a molti vip e celebrità. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Patrick Zaki: il senato vota per conferire la cittadinanza italiana allo studente ventinovenne Questo l'ho provato anch'io e sarò sempre presente , almeno spiritualmente quando si parla di libertà", ha commentato la senatrice a vita Liliana Segre , arrivata in aula proprio per votare a favore ...

Per Segre inizio Commissione contro l'odio è una 'piccola pietra' Roma, 15 apr. (askanews) - 'Devo dire la verità, sono profondamente emozionata, perché è tanto che penso che questa commissione contro l'istigazione all'odio, alle parole di odio sia qualche cosa che ...

Segre eletta presidente della Commissione del Senato contro l’odio: «Sono emozionata, mi faccio coraggio» La senatrice a vita arrivando alla prima seduta della Commissione - Ansa /CorriereTv "Devo dire che sono molto emozionata. Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo ...

