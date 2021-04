Liliana Segre è la nuova presidente della Commissione Parlamentare contro l’Odio (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – La senatrice a vita Liliana Segre (foto) è la nuova presidente della Commissione Parlamentare contro l’Odio. Tra i primi a complimentarsi con lei c’è l’ex ministra Teresa Bellanova: per la Parlamentare di Italia Viva, “il lungo applauso che ha accompagnato” l’elezione di Liliana Segre “è il segnale importantissimo di una politica che non si arrende a odio e violenza e punta a ricostruire le basi del dialogo e del confronto civile”. Alla senatrice Segre la Bellanova rivolge, a nome di Italia Viva, “il nostro grazie e il nostro sostegno per la forza e la disponibilità dimostrata ad indicare la strada da seguire per sconfiggere ogni forma di odio e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – La senatrice a vita(foto) è la. Tra i primi a complimentarsi con lei c’è l’ex ministra Teresa Bellanova: per ladi Italia Viva, “il lungo applauso che ha accompagnato” l’elezione di“è il segnale importantissimo di una politica che non si arrende a odio e violenza e punta a ricostruire le basi del dialogo e del confronto civile”. Alla senatricela Bellanova rivolge, a nome di Italia Viva, “il nostro grazie e il nostro sostegno per la forza e la disponibilità dimostrata ad indicare la strada da seguire per sconfiggere ogni forma di odio e ...

Advertising

CarloVerdelli : “Anchora resetendo”. Resisti #PatrickZaki. La tua nonna italiana, Liliana Segre, sta mettendo il cuore per te. Il c… - virginiaraggi : È stato un onore partecipare alla cerimonia della decima edizione del Premio De Sanctis. Mi congratulo con i vincit… - chetempochefa : 'C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare, ed è ricordare quando un innocente è in… - Lopinionista : Liliana Segre è la nuova presidente della Commissione Parlamentare contro l’Odio - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @davidefaraone: Liliana #Segre è la presidente della Commissione contro l'odio. La sua elezione è una bella pagina per l'Italia e il lun… -