Lil Miquela | l' influencer da tre milioni di follower che non esiste - FOTO

(Di giovedì 15 aprile 2021) Lil, al secoloSousa, ha tredisu Instragram e adora farsi i codini in stile Principessa Leila. Non li scioglie mai. Cambia spesso outfit ma l'acconciatura no, quella...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lil Miquela

SystemsCuE

, al secoloSousa, ha tre milioni di follower su Instragram e adora farsi i codini in stile Principessa Leila. Non li scioglie mai. Cambia spesso outfit ma l'acconciatura no, ...Ora, con l'evoluzione dei tempi, ad essere virtuale è l'influencer: comeSousa , nickname, che sembra a tutti gli effetti una delle tante influencer che popolano il web e i social ...Lil Miquela , al secolo Miquela Sousa, adora farsi i codini in stile Principessa Leila. Non li scioglie mai. Cambia spesso outfit ma l'acconciatura no, quella ...Il gruppo musicale coreano è composto delle ultime celebrità virtuali a conquistare l'Oriente dove già spopolano le Vtuber giapponesi. Verremo conquistati anche noi dagli idol virtuali come accaduto c ...