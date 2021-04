Life is Strange: True Colors avrà un fumetto prequel gratuito (Di giovedì 15 aprile 2021) Deck Nine Games ha annunciato il fumetto "Life is Strange FCBD", il prequel ufficiale di Life is Strange: True Colors. L'edizione sarà disponibile il 14 agosto, per celebrare l'evento "Free Comic Book Day". I lettori potranno leggere due storie. La prima di queste prenderà come base il finale dell'originale Life is Strange, in cui Max ha scelto Chloe, e continuerà la storia della serie "Partners in Time". Conterrà anche Steph Gingrich, l'eroina di Life is Strange: Before the Storm, che apparirà anche nel nuovo gioco della serie. La seconda storia metterà in mostra la città di Haven Springs in True Colors e introdurrà la nuova eroina e le sue abilità. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Deck Nine Games ha annunciato ilisFCBD", ilufficiale diis. L'edizione sarà disponibile il 14 agosto, per celebrare l'evento "Free Comic Book Day". I lettori potranno leggere due storie. La prima di queste prenderà come base il finale dell'originaleis, in cui Max ha scelto Chloe, e continuerà la storia della serie "Partners in Time". Conterrà anche Steph Gingrich, l'eroina diis: Before the Storm, che apparirà anche nel nuovo gioco della serie. La seconda storia metterà in mostra la città di Haven Springs ine introdurrà la nuova eroina e le sue abilità. ...

