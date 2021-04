**Libri: ‘Per niente al mondo', il nuovo romanzo di Ken Follett in uscita il 9 novembre** (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Cambio di rotta, rispetto ai suoi libri storici, per il nuovo romanzo di Ken Follett. ‘Per niente al mondo', infatti, è ambientato ai giorni nostri e narra di una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina. Il romanzo è in uscita il 9 novembre 2021 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, nella stessa data o immediatamente dopo negli altri paesi. Anche in Italia uscirà il 9 novembre 2021 per Mondadori. Più di un thriller, 'Per niente al mondo' è un romanzo ricco di dettagli reali che si muove tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Cambio di rotta, rispetto ai suoi libri storici, per ildi Kenal', infatti, è ambientato ai giorni nostri e narra di una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina. Ilè inil 9 novembre 2021 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, nella stessa data o immediatamente dopo negli altri paesi. Anche in Italia uscirà il 9 novembre 2021 per Mondadori. Più di un thriller, 'Peral' è unricco di dettagli reali che si muove tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali ...

