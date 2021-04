Libia, Grandi (Unhcr): nuovi accordi sono finestra di opportunità (Di giovedì 15 aprile 2021) "Non sono mai troppo ottimista ma bisogna saper guardare alle occasioni che si presentano e i recenti accordi in Libia rappresentano uno spazio di tregua che è importante, una finestra aperta per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Nonmai troppo ottimista ma bisogna saper guardare alle occasioni che si presentano e i recentiinrappresentano uno spazio di tregua che è importante, unaaperta per ...

Libia: Grande fiume artificiale, potremmo dover interrompere flusso d'acqua a Tarhuna ... 15 apr 09:04 - L'agenzia di attuazione e gestione del progetto Grande fiume artificiale in Libia ... le squadre di manutenzione incontrano grandi difficoltà nel controllare le perdite, indicando che ...

Libia: Grande fiume artificiale, potremmo dover interrompere flusso d'acqua a Tarhuna L'agenzia di attuazione e gestione del progetto Grande fiume artificiale in Libia ha denunciato continui attacchi condotti contro le ...

Lo schiaffo di Erdogan E’ un autentico schiaffo all’Italia ed al suo Presidente del Consiglio quello che ieri il Presidente turco, Erdogan, ha rifilato. Draghi, infatti, indossati i panni del difensore d’ufficio di Ursula V ...

