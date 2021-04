Libero: la presenza ingombrante di Adl è un freno al sì di Allegri al Napoli (Di giovedì 15 aprile 2021) Su Libero Tommaso Lorenzini scrive del valzer delle panchine che si aprirà da qui a poco, in vista della fine del campionato. Le voci già si susseguono e riguardano anche il Napoli, la cui panchina, a fine stagione, sarà liberata da Gattuso. Alla panchina azzurra è stato accostato anche Maurizio Sarri. Il tecnico e De Laurentiis si sono sentiti, ma non ci sono stati passi in avanti. Il presidente azzurro, scrive, ha contattato anche Massimiliano Allegri, per il quale, però, proprio la presenza di De Laurentiis costituisce un freno all’accettazione dell’incarico. “E’ stato sì avvicinato anche da Aurelio De Laurentiis per un ritorno a Napoli. Passi concreti al momento non ce ne sono (ADL aveva contattato pure Allegri, ma la presenza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) SuTommaso Lorenzini scrive del valzer delle panchine che si aprirà da qui a poco, in vista della fine del campionato. Le voci già si susseguono e riguardano anche il, la cui panchina, a fine stagione, sarà liberata da Gattuso. Alla panchina azzurra è stato accostato anche Maurizio Sarri. Il tecnico e De Laurentiis si sono sentiti, ma non ci sono stati passi in avanti. Il presidente azzurro, scrive, ha contattato anche Massimiliano, per il quale, però, proprio ladi De Laurentiis costituisce unall’accettazione dell’incarico. “E’ stato sì avvicinato anche da Aurelio De Laurentiis per un ritorno a. Passi concreti al momento non ce ne sono (ADL aveva contattato pure, ma la...

