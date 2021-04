Libero: Gattuso porterebbe anche Giuntoli alla Fiorentina (Di giovedì 15 aprile 2021) Libero dedica uno spazio al valzer delle panchine in Serie A. Uno degli snodi cruciali, scrive Tommaso Lorenzini, è Napoli. Gattuso è sempre più vicino alla Fiorentina e con lui porterebbe in casa viola anche il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. “Napoli, dunque, è un altro snodo cruciale per le panchine. Tutto parte dall’addio di Gattuso, sempre più certo. Rino è corteggiatissimo da Rocco Commisso per dare alla Fiorentina una stabilità tecnica e un appeal ancora insufficienti: il mister arriverebbe portando con sé il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (uomo mercato che piace molto anche allo stesso Sarri)”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021)dedica uno spazio al valzer delle panchine in Serie A. Uno degli snodi cruciali, scrive Tommaso Lorenzini, è Napoli.è sempre più vicinoe con luiin casa violail direttore sportivo, Cristiano. “Napoli, dunque, è un altro snodo cruciale per le panchine. Tutto parte dall’addio di, sempre più certo. Rino è corteggiatissimo da Rocco Commisso per dareuna stabilità tecnica e un appeal ancora insufficienti: il mister arriverebbe portando con sé il direttore sportivo Cristiano(uomo mercato che piace moltoallo stesso Sarri)”. L'articolo ilNapolista.

