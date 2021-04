L' ex nuotatrice bielorussa | Metto all' asta il mio oro per gli atleti colpiti dal regime

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ha messo all’l’oro conquistato ai mondiali di nuoto del 2012 “per sostenere” glidell’opposizione che affrontano la repressione del. Una medaglia per la difesa della libertà è la sfida di Aliaksandra Herasimenia, excon un palmares di tutto rispetto (si è ritirata nel 2019 dopo aver vinto 23 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei), che è tra gli sportivi in prima linea contro ildi Lukashenko. Lo scorso mese di agosto, quando a Minsk divampava la protesta contro la rielezione di Lukashenko, Herasimenia ha lanciato la Belarusian Sports Solidarity Foundation (BSSF). La fondazione fornisce supporto finanziario e legale aglibielorussi che si sono trovati nel mirino delle autorità per aver chiesto la fine della repressione delle proteste ...