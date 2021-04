L’ex ministro Fioramonti: “Complotto contro Conte? Bettini crea martire per avere candidato premier al centrosinistra” (Di giovedì 15 aprile 2021) Conte è caduto per un Complotto internazionale? “Orchestrato da chi? Io non ci credo. E’ caduto perché non sapeva amministrare bene il suo governo, aveva un partner inaffidabile, un esecutivo disorganizzato ed irrequieto che ha avuto la meglio”. A liquidare l’ipotesi complottista di Goffredo Bettini (Pd) è L’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che all’Adnkronos commenta: “Il vittimismo paga. Cui prodest?”. Cioè? “l’idea di un martire potrebbe servire ad un centro sinistra per ottenere consensi – risponde – Così mentre sosteniamo Draghi creiamo il martire per avere poi alle prossime elezioni il candidato premier. Bettini punta al centrosinistra ed è sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021)è caduto per uninternazionale? “Orchestrato da chi? Io non ci credo. E’ caduto perché non sapeva amministrare bene il suo governo, aveva un partner inaffidabile, un esecutivo disorganizzato ed irrequieto che ha avuto la meglio”. A liquidare l’ipotesi complottista di Goffredo(Pd) èdell’Istruzione Lorenzoche all’Adnkronos commenta: “Il vittimismo paga. Cui prodest?”. Cioè? “l’idea di unpotrebbe servire ad un centro sinistra per ottenere consensi – risponde – Così mentre sosteniamo Draghi creiamo ilperpoi alle prossime elezioni ilpunta aled è sempre ...

Advertising

mannocchia : Minniti, stamattina su Repubblica. Si chiamano centri di detenzione non centri di accoglienza, lo dice la legge de… - NicolaPorro : Tornano le polemiche sul concorso dell'ex ministro #Azzolina, l'affondo dei presidi...?? - ChiaraPottini : RT @TgrRai: Vertenza ex #Embraco, il governo chiede di trovare un investitore privato ma tra 9 giorni scattano i licenziamenti. Delusione d… - TV7Benevento : L'ex ministro Fioramonti: 'Complotto contro Conte? Bettini crea martire per avere candidato premier al centrosinistra'... - fisco24_info : L'ex ministro Fioramonti: 'Complotto contro Conte? Bettini crea martire per avere candidato premier al centrosinist… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex ministro Michel: «Dispiaciuto per l’incidente di Ankara, mi toglie il sonno» Il Sole 24 ORE