L'ex ministro Fioramonti: "Complotto contro Conte? Bettini crea martire per avere candidato premier al centrosinistra"

TV7Benevento : L'ex ministro Fioramonti: 'Complotto contro Conte? Bettini crea martire per avere candidato premier al centrosinistra'...

Ultime Notizie dalla rete : ministro Fioramonti Giovanna Boda gravissima, la solidarietà del mondo della scuola ... nel 2018 è tornata al Miur divenendo prima Direttore generale e successivamente Capo Dipartimento con il ministro Fioramonti. E' stata riconfermata nel ruolo da Lucia Azzolina e, quest'anno, dal ...

La figlia dell'ex sindaca di Casale, raggiunta da un avviso di garanzia, si getta dalla finestra: è grave all'ospedale A farla tornare al ministero dell'Istruzione era stato lo stesso ministro Lorenzo Fioramonti. All'arrivo di Lucia Azzolina, la Boda era stata riconfermata. Nessun dubbio sulle sue capacità, nemmeno ...

L'ex ministro Fioramonti: "Complotto contro Conte? Bettini crea martire per avere candidato premier al centrosinistra" Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Conte è caduto per un complotto internazionale? "Orchestrato da chi? Io non ci credo. E' caduto perché non sapeva amministrare bene il suo governo, aveva un partner inaffid ...

Giovanna Boda gravissima, la solidarietà del mondo della scuola Giovanna Boda, capo dipartimento al Ministero dell'istruzione, ha tentato il suicidio dopo essere stata indagata per presunta corruzione.

