L'ex grillino Marilotti entra nel gruppo del Pd al Senato e imbarazza (forse) Letta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Che sia per prudenza o per scaramanzia, lui comunque prende tempo. "Vediamo, è ancora presto, l'interlocuzione è ancora in corso". E chissà se mentre fa esercizio di cautela, Giannisa che il tutto è già stato deciso. Perché quando ilre sardo risponde al telefono, l'assemblea deldel Pd a Palazzo Madama, convocata dalla presidente Simona Malpezzi, ha appena decretato per acclamazione unanime, il suo ingresso nella truppa dem, che così sale a 38 membri. Ma che il dialogo vada a avanti da tempo, come lo stessoconferma, è senz'altro vero. Cagliaritano classe '53, docente di storia e filosofia nei licei della sua città, romanziere e saggista più che amatoriale,è stato eletto alnelle liste del M5s, e lì è rimasto fino al novembre ...