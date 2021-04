L' ex atleta mette all' asta la medaglia d' oro per sostenere gli sportivi colpiti dal regime di Lukashenko

Advertising

Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : - LoreVisma : KDB è veramente un atleta pazzesco, giocatore completo, Centrocampista perfetto Corre, segna, mette ordine, da ritm… -

Ultime Notizie dalla rete : atleta mette

Il Quotidiano del Molse

Da Aliaksandra Herasimenia, ex nuotatrice che è tra gli sportivi in prima linea contro il regime di Lukashenko,che ha per giunta un un palmares di tutto rispetto (si è ritirata nel 2019 dopo ......sial collo la medaglia del metallo più pregiato sia nei 100 che nei 200 dorso chiusi rispettivamente 1'05"19 e 2'20"50 con tempi di grande valore anche a livello nazionale. La fortedel ...A 99 giorni dai Giochi Olimpici di Tokyo ancora non sono state prese decisioni definitive per lo svolgimento di questo importante evento e gli atleti si trovano nel bel mezzo della preparazione con no ...Il grande movimento di protesta contro Alexander Lukashenko, in Bielorussia, ha riunito per mesi decine di migliaia di persone nelle strade di Minsk e in altre città prima di esaurirsi gradualmente co ...