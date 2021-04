L'Europa degli altri. Ha ancora senso parlare di “calcio italiano” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Voi siete qui”, come la scritta sui cartelloni per turisti storditi e sperduti che cercano il puntino rosso delle proprie certezze sull'enorme cartina europea. Anche questa primavera l'Italia cerca sé stessa sulla mappa e si ritrova sul marciapiede, estrema e depressa periferia di un calcio felicemente lontano da noi, e felicemente altro da noi. Nelle illusioni da spiaggia dello scorso agosto spopolava il modello tedesco: erano ripartiti dalla pandemia prima degli altri e avevano portato in semifinale due squadre e tre allenatori. Due anni fa ci si lustrava gli occhi per l'Ajax giovanissimo, equo e solidale, i cui tre migliori giocatori (De Ligt, De Jong e Van de Beek) furono prontamente saccheggiati da tre squadre che nel 2020 e nel 2021 alle semifinali di Champions non ci si sono nemmeno avvicinate. E prima ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) “Voi siete qui”, come la scritta sui cartelloni per turisti storditi e sperduti che cercano il puntino rosso delle proprie certezze sull'enorme cartina europea. Anche questa primavera l'Italia cerca sé stessa sulla mappa e si ritrova sul marciapiede, estrema e depressa periferia di unfelicemente lontano da noi, e felicemente altro da noi. Nelle illusioni da spiaggia dello scorso agosto spopolava il modello tedesco: erano ripartiti dalla pandemia primae avevano portato in semifinale due squadre e tre allenatori. Due anni fa ci si lustrava gli occhi per l'Ajax giovanissimo, equo e solidale, i cui tre migliori giocatori (De Ligt, De Jong e Van de Beek) furono prontamente saccheggiati da tre squadre che nel 2020 e nel 2021 alle semifinali di Champions non ci si sono nemmeno avvicinate. E prima ...

