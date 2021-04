Letta e la ricostruzione dell’Italia. Nicodemo spiega da dove partire (Di giovedì 15 aprile 2021) Da settimane i sondaggi politici registrano trend sostanzialmente stabili. Il calo costante della Lega e del suo leader da settembre 2019 si è assestato, e come tra vasi comunicanti, la crescita di FdI si è fermata. Stesso discorso per il M5S che si è stabilizzato intorno al 18% e per il Pd che con la nuova leadership di Letta è tornato a toccare il 20%. Draghi e il governo godono ancora della piena fiducia degli italiani, ma la luna di miele sta volgendo al termine. Giuseppe Conte, invece, continua ad avere un consenso personale enorme, che – bisogna ammettere – sta gestendo con intelligenza. Poche uscite pubbliche, uso parsimonioso dei social media, nessuna intervista. È quindi evidente che il mercato elettorale italiano sia fermo. In realtà non è molto sorprendente. Spossati da più di un anno di pandemia, siamo un po’ tutti in attesa della fine di questo incubo. La ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Da settimane i sondaggi politici registrano trend sostanzialmente stabili. Il calo costante della Lega e del suo leader da settembre 2019 si è assestato, e come tra vasi comunicanti, la crescita di FdI si è fermata. Stesso discorso per il M5S che si è stabilizzato intorno al 18% e per il Pd che con la nuova leadership diè tornato a toccare il 20%. Draghi e il governo godono ancora della piena fiducia degli italiani, ma la luna di miele sta volgendo al termine. Giuseppe Conte, invece, continua ad avere un consenso personale enorme, che – bisogna ammettere – sta gestendo con intelligenza. Poche uscite pubbliche, uso parsimonioso dei social media, nessuna intervista. È quindi evidente che il mercato elettorale italiano sia fermo. In realtà non è molto sorprendente. Spossati da più di un anno di pandemia, siamo un po’ tutti in attesa della fine di questo incubo. La ...

